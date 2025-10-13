' Il paese dei matti' Federica Iacobelli presenta il suo nuovo romanzo al Centro Documentazione Donna

Mercoledì 15 alle 17.30 la biblioteca del Centro Documentazione Donna ospita la presentazione del libro 'Il paese dei matti' di Federica Iacobelli. Dialoga con l’autrice Francesca Tancini.Bassa emiliana, maggio 1944. La piccola Gianna, suo fratello Carlo e la sorella Adriana lasciano la città. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il paese dei matti, il manicomio visto dalla piccola Gianna - Un romanzo sulla forza e la luminosità degli affetti in tempo di guerra, sulla solidarietà che va oltre i pregiudizi e travolge le ... Come scrive ansa.it

