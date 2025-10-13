Il nuovo parco intitolato a Franca Ongaro Basaglia | Grazie a lei un nuovo sguardo su fragilità e cura della mente

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ravenna ha intitolato a Franca Ongaro Basaglia, filosofa, scrittrice e figura di rilievo nella riforma psichiatrica italiana, il nuovo parco di Ponte Nuovo, situato di fronte all’area in via del Pino già dedicata al marito Franco Basaglia, pioniere del superamento dei manicomi e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

