Il nuovo inizio | come cambierà il Medio Oriente dopo la pace a Gaza

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È l'alba di un nuovo Medio Oriente", ha detto oggi il presidente Donald Trump davanti alla Knesset dove è stato accolto in modo trionfale dai parlamentari israeliani, alcuni con i cappellini rossi Maga, in occasione del rilascio degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi. Fragile tregua. 🔗 Leggi su Today.it

