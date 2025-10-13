Il Nobel dell’economia Joel Mokyr Philippe Aghion e Peter Howitt per gli studi su crescita e innovazione

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il premio Nobel per l’economia2025 per “aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione”. Il prestigioso riconoscimento, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, e’ l’ultimo premio assegnato quest’anno e vale 11 milioni di corone svedesi (1,2 milioni di dollari). “I vincitori ci hanno insegnato che una crescita sostenibile non puo’ essere data per scontata. La stagnazione economica, non la crescita, e’ stata la norma per gran parte della storia umana. Il loro lavoro dimostra che dobbiamo essere consapevoli e contrastare le minacce alla crescita continua”, viene spiegato in una nota. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

