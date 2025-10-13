Il no della Cassazione al detenuto attore non può recitare fuori dal carcere

AGI - Giusto negare la concessione del  permesso al detenuto attore  che chiedeva di poter uscire dal  carcere, scortato dagli agenti della penitenziaria, per recitare in uno  spettacolo. La  Cassazione  ha annullato nei giorni scorsi l'ordinanza con la quale, al contrario, un giudice del  Tribunale della Sorveglianza di Milano  aveva concesso il via libera per farlo salire sul palco con la sua compagnia teatrale. Dalla vicenda è emersa una diversa visione tra la  Suprema Corte, che ha accolto il ricorso della  Procura Generale milanese, e il  tribunale della Sorveglianza  che aveva acconsentito alla richiesta del  carcerato, detenuto per  reati ostativi, "nell'obiettivo d' integrazione tra il carcere e la comunità esterna  e la valorizzazione del  percorso creativo e artistico del detenuto ". 🔗 Leggi su Agi.it

