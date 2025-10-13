AGI - Giusto negare la concessione del permesso al detenuto attore che chiedeva di poter uscire dal carcere, scortato dagli agenti della penitenziaria, per recitare in uno spettacolo. La Cassazione ha annullato nei giorni scorsi l'ordinanza con la quale, al contrario, un giudice del Tribunale della Sorveglianza di Milano aveva concesso il via libera per farlo salire sul palco con la sua compagnia teatrale. Dalla vicenda è emersa una diversa visione tra la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso della Procura Generale milanese, e il tribunale della Sorveglianza che aveva acconsentito alla richiesta del carcerato, detenuto per reati ostativi, "nell'obiettivo d' integrazione tra il carcere e la comunità esterna e la valorizzazione del percorso creativo e artistico del detenuto ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il no della Cassazione al detenuto attore, "non può recitare fuori dal carcere"