Il neo-nominato Primo Ministro francese Sébastien Lecornu ha nominato un nuovo governo

Metropolitanmagazine.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il neo-nominato Primo Ministro francese  Sébastien Lecornu  ha nominato domenica un nuovo governo, mentre è sotto pressione per presentare urgentemente un bilancio e sedare le turbolenze politiche. Il capo dello Stato aveva dato “carta bianca” al premier, fedelissimo. Ieri, ci sono volute oltre tre ore, da quando Lecornu si è recato all’Eliseo alle 18,40 con la lista di nomi a quando è stata comunicata l’intera squadra in tarda serata. Macron aveva fretta, perché sarebbe dovuto partire in nottata per l’Egitto e non aveva intenzione di decollare per sostenere “l’attuazione” del piano di pace tra Israele e Hamas al Cairo lasciando un Paese con il grosso punto interrogativo della legge di Bilancio e senza governo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il neo nominato primo ministro francese160s233bastien lecornu160ha nominato un nuovo governo

© Metropolitanmagazine.it - Il neo-nominato Primo Ministro francese Sébastien Lecornu ha nominato un nuovo governo

In questa notizia si parla di: nominato - primo

Csm, Pasquale D’Ascola nominato nuovo primo presidente della Cassazione: battuto Mogini per un voto

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

L'Albania ha nominato una ministra creata con l'intelligenza artificiale: è il primo paese al mondo

neo nominato primo ministroFrancia, nominato il governo Lecornu II: sarà formato 34 ministri - nominato premier francese Sèbastien Lecornu ha nominato un nuovo governo, che sarà formato da 34 ministri. Segnala msn.com

neo nominato primo ministroLecornu fa il (governo) bis: "Per fare la manovra finanziaria" - Il neo (ri)nominato premier francese Sebastien Lecornu ha nominato un nuovo governo, che sarà formato da 34 ministri. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Neo Nominato Primo Ministro