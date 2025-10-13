Il neo-nominato Primo Ministro francese Sébastien Lecornu ha nominato un nuovo governo

Il neo-nominato Primo Ministro francese Sébastien Lecornu ha nominato domenica un nuovo governo, mentre è sotto pressione per presentare urgentemente un bilancio e sedare le turbolenze politiche. Il capo dello Stato aveva dato “carta bianca” al premier, fedelissimo. Ieri, ci sono volute oltre tre ore, da quando Lecornu si è recato all’Eliseo alle 18,40 con la lista di nomi a quando è stata comunicata l’intera squadra in tarda serata. Macron aveva fretta, perché sarebbe dovuto partire in nottata per l’Egitto e non aveva intenzione di decollare per sostenere “l’attuazione” del piano di pace tra Israele e Hamas al Cairo lasciando un Paese con il grosso punto interrogativo della legge di Bilancio e senza governo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

