di Marianna Vazzana MILANO La sfida è duplice: portare sul palco un musical con canzoni inedite di genere country, in italiano, proponendo al pubblico di oggi una storia pubblicata nel 1876, rivisitata. È “ Tom Sawyer il Musical (Produzione Far Musical Company), l’adattamento teatrale del celebre romanzo di Mark Twain che racconta le avventure di un giovane vivace e intraprendente, Tom Sawyer, insieme ai suoi amici nella cittadina di St. Petersburg. "L’idea è nata mentre ero alle Maldive per lavoro – racconta l’autore e regista Emanuele Revalente – sentendo il nome “Sawyer“ in una pubblicità. Allora mi è tornato in mente il racconto che avevo letto da bambino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il musical su Tom Sawyer: "Ci insegna l’autenticità"