Il Municipio si illumina di rosa e azzurro per i bambini morti durante il parto o subito dopo la nascita

Cesenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 ottobre il Comune di San Mauro Pascoli si illuminerà di rosa e azzurro in ricordo di tutti i bambini morti durante il parto o subito dopo la nascita.L’iniziativa, promossa in occasione del BabyLoss Awareness Day, rientra nel mese mondiale della consapevolezza sul lutto in gravidanza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

municipio - illumina

