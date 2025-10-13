Il Movimento 5 Stelle presenta le liste per le Regionali | ecco chi sono i candidati in corsa

E' pronta la squadra del Movimento 5 Stelle per le Regionali pugliesi di novembre. In mattinata, il vicepresidente Mario Turco, il coordinatore regionale Leonardo Donno e il capogruppo uscente in consiglio regionale Marco Galante, hanno presentato le liste circoscrizionali del M5S per le prossime.

FOGGIA Regionali: la lista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Foggia, votazioni poi nomi ufficiali - La lista, presentata con il simbolo "Movimento 2050", comprende sette nomi scelti per rappresentare il territorio della Capitanata

Regionali Puglia, il Movimento 5 Stelle presenta le liste: al voto online domenica 12 ottobre - Tra i capilista Maria La Ghezza (Bari), Aldo Patruno (Bat), Annagrazia Angolano (Taranto), Roberto Fusco (Brindisi) e i consiglieri uscenti Casili e Barone

