Il Mossad il corteo Pro Pal pochi tifosi e i cecchini sui tetti Udine si prepara a Italia-Israele

Allerta massima e una città in allarme tra manifestazioni e preoccupazioni. E gli elicotteri in cielo.

Il Mossad, il corteo Pro Pal, pochi tifosi e i cecchini sui tetti. Udine si prepara a Italia-Israele - Per un pomeriggio, Udine offrirà l’immagine inedita di una città fantasma: l’allerta massima per la manifestazione Pro Pal ha consigliato a buona parte di negozianti e ristorato ... Si legge su msn.com

Zona rossa a Udine per Italia - Israele, allerta massima tra partita e corteo pro Pal: il piano sicurezza - Dispositivo straordinario a Udine: lo stadio diventa zona rossa per Italia- Da virgilio.it

Domani Italia-Israele, 8mila biglietti venduti e corteo pro Pal a Udine nel pomeriggio (Repubblica) - Il match è considerato ad alta tensione: confermato ad Udine il corteo pro Palestina. Riporta ilnapolista.it