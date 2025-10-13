Il mondo di Nashi Argan arriva a Trento | dove sarà la nuova boutique

Arriva anche a Trento uno dei brand più noti in fatto di prodotti estetici e per la cura del corpo a base di argan: si tratta dello store Nashi Argan, la cui apertura dei battenti nella nostra città è imminente.Quello di Trento, che inaugurerà il prossimo 18 ottobre, sarà il ventottesimo concept. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

