Il mondo della moda piange la scomparsa di Cesare Paciotti simbolo globale dell' eccellenza calzaturiera

CIVITANOVA MARCHE – Il mondo della moda e della calzatura perdono una delle firme più importanti. Un malore attorno alle 19.30 di domenica 12 ottobre è risultato fatale per Cesare Paciotti, lo stilista di Civitanova Marche che si trovava nella sua abitazione nelle campagne civitanovesi e a nulla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it