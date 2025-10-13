Il Mondiale 2026 scombina le carte in casa Inter: Chivu riflette profondamente sull’organico a disposizione Dopo la vittoria dell’Italia contro l’ Estonia per 3-1, firmata anche dal giovane talento nerazzurro Pio Esposito, l’Inter resta in attesa del rientro dei propri nazionali impegnati con le rispettive selezioni. Tuttavia, nelle ultime ore, a preoccupare la dirigenza nerazzurra non è tanto il campo, quanto il futuro incerto di un giocatore. E sarebbe proprio il Mondiale ad aver creato una situazione spiacevole in casa Inter, e costretto Cristian Chivu a fare valutazioni profonde sul da farsi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Il Mondiale rovina l’Inter: ora Chivu è nei guai