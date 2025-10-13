Il mito Alberto Cova | Mi chiamavano il ‘ragioniere’ Stavo per diventare maratoneta ma…Sulle scelte di Crippa ho delle riserve
Ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Alice Liverani. Ospite d’eccezione Alberto Cova, campione olimpico, mondiale ed europeo dei 10.000 metri, che ha parlato della sua esperienza da atleta di altissimo livello e approfondi temi d’attualità. Gli impegni da consulente aziendale non hanno distolto Cova rispetto a quanto è accaduto nei Mondiali di Tokyo di quest’anno: “ Mi sono goduto le medaglie più belle della spedizione italiana, perché personalmente quelle ottenute da Nadia Battocletti hanno questo significato. Si è trovata a rivaleggiare contro atlete keniane molto forti, ma io credo che con la sua costanza possa cogliere quello che sta cercando di ottenere “, ha osservato. 🔗 Leggi su Oasport.it
