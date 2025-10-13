Il mistero sull’assenza di Netanyahu al vertice in Egitto | perché la sedia a Sharm el Sheik è rimasta vuota
Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, non ha partecipato al vertice in Egitto sula fine della guerra a Gaza. Ad annunciarlo è stato l’ufficio presidenziale, dopo che Il Cairo ne aveva annunciato la presenza. Nella nota, che smentisce la versione egiziana, i funzionari del primo ministro hanno sottolineato che l’invito gli era stato consegnato da Donald Trump. Secondo le informazioni disponibili, Netanyahu avrebbe rifiutato di recarsi a Sharm el Sheik ” a causa del vicino inizio di una festività ebraica”. “ Il Primo Ministro ha ringraziato il Presidente Trump per il suo invito – si legge ancora nel comunicato – e per i suoi sforzi nell’espansione del cerchio della pace”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Usa, mistero sulla convocazione urgente dei vertici militari da parte di Hegseth - Il capo del Pentagono ha richiamato 800 tra generali e ammiragli a Quantico, in Virginia. Lo riporta lettera43.it
Rubio garantisce a Netanyahu il sostegno incondizionato degli Stati Uniti - Il 15 settembre il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha garantito a Israele, nel corso di una visita a Gerusalemme, il “sostegno incondizionato” degli Stati Uniti alla sua offensiva ... Riporta internazionale.it