Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, non ha partecipato al vertice in Egitto sula fine della guerra a Gaza. Ad annunciarlo è stato l’ufficio presidenziale, dopo che Il Cairo ne aveva annunciato la presenza. Nella nota, che smentisce la versione egiziana, i funzionari del primo ministro hanno sottolineato che l’invito gli era stato consegnato da Donald Trump. Secondo le informazioni disponibili, Netanyahu avrebbe rifiutato di recarsi a Sharm el Sheik ” a causa del vicino inizio di una festività ebraica”. “ Il Primo Ministro ha ringraziato il Presidente Trump per il suo invito – si legge ancora nel comunicato – e per i suoi sforzi nell’espansione del cerchio della pace”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il mistero sull’assenza di Netanyahu al vertice in Egitto: perché la sedia a Sharm el Sheik è rimasta vuota