Lo scorso venerdì 17 ottobre è uscito il nuovo singolo di Robbie Williams “Pretty Face”, che fa da apripista al nuovo disco “BritPop”, in uscita il 6 febbraio. Ma inizialmente la data per il lancio dell’album era previsto il 10 ottobre. Cosa sarà mai successo? E perché l’etichetta discografica Sony Music ha deciso di slittare tutto al 2026? Inizialmente si pensava a problemi di programmazione ed organizzazione. Ma ci ha pensato il cantautore ha dire tutta la verità. L’occasione per vuotare il sacco si è presentato durante un’esibizione allo storico locale Dingwalls di Camden, a Londra, l’artista ad un certo punto ha detto: “ Facciamo tutti quanti finta che non sia per Taylor Swift e invece è proprio così, cazzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio disco slitta sempre perché Taylor Swift pubblicherà le versioni deluxe. La settimana dopo? Potrebbero esserci gli Oasis”: Robbie Williams si sfoga