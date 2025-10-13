Il Mercato internazionale scrive un’edizione da record

Arezzo, 13 ottobre 2025 – Si è chiusa ieri (domenica 12 ottobre 2025) u n’edizione da record per il Mercato Internazionale di Arezzo, che ha festeggiato 19 anni di successi con un entusiasmante bagno di folla. Complice un clima quasi estivo, la città ha vissuto tre giorni intensi e partecipati, durante i quali migliaia di visitatori – provenienti non solo da Arezzo ma anche dalle province limitrofe – hanno affollato le vie del centro storico, camminando tra i trecento stand di prelibatezze gastronomiche, artigianato e prodotti tipici da ogni parte del mondo. Un pubblico di tutte le età ha reso omaggio alla kermesse trasformando Arezzo in una piazza cosmopolita e accogliente, dal respiro internazionale ma dal cuore autenticamente toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

