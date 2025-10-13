Il meglio del Festival dello Sport di Trento in uno speciale in onda da stasera su Sky Sport 24

Alle 21 il primo appuntamento. Domani, ore 9 e ore 11 su Sky Sport 24; mercoledì 15 alle 22 su Sky Sport Arena e giovedì 16 ottobre alle 16.30 su Sky Sport Arena; giovedì 16 ottobre alle 21.15 su Sky Sport Max. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il meglio del Festival dello Sport di Trento in uno speciale in onda da stasera su Sky Sport 24

In questa notizia si parla di: meglio - festival

Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Neri Marcorè: “Il fallimento non deve essere un deterrente ma uno stimolo a fare meglio. Orgoglioso delle scelte che ho fatto, sto pensando ad un secondo film da regista”

La meglio gioventù (anzi, il meglio della gioventù) al Giffoni Film Festival

La meglio gioventù al Giffoni Film Festival

Anche domani, 12 ottobre, a Villa Guicciardini a Cantagallo (Prato) il meglio della pasticceria pratese al Festival Dolce Stil Nuovo. Per informazioni: www.dolcestilnuovo.it. - facebook.com Vai su Facebook

PesaroPoesia25, Il festival che era meglio non fare. Casa Bucci (Pesaro) dal 12 ottobre al 2 novembre https://marcheinfinite.com/2025/10/11/pesaropoesia25-il-festival-che-era-meglio-non-fare-casa-bucci-pesaro-dal-12-ottobre-al-2-novembre/… @alessandr - X Vai su X

Festival dello sport 2025, Zidane dalle radici a nuove ambizioni - Festival dello sport 2025, Zidane dalle radici a nuove ambizioni: il campione francese si racconta tra ricordi; Juventus e Francia. Scrive mam-e.it

Mkhitaryan: “Chivu sarà grande, rendo meglio una volta a settimana. Inzaghi e Monaco…” - Ospite del Festival dello Sport a Trento, il centrocampista dell'Inter ha parlato del suo libro e del momento con la squadra nerazzurra ... Segnala fcinter1908.it