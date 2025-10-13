Altro che la mucca di Pier Luigi Bersani, che ne avvertì la presenza ben prima della vittoria elettorale della destra di Giorgia Meloni fra l’incredulità dei compagni di partito. Al Nazareno, se ancora viva ogni tanto da ex segretario del Pd per le presenze che gli spettano di diritto, si aggira un marziano. Che l’altra sera, ospite di Peter Gomez nel salotto televisivo della “confessione”, ha felicemente centrato sul piano storico e politico l’anno d’inizio della crisi del Pci, ma in genere anche di tutta la sinistra. Fu il 1956, quando la repressione sovietica della rivoluzione in Ungheria spinse molti comunisti a lasciare il partito di Palmiro Togliatti, che reagì scuotendo la testa come una criniera per liberarsi, compiaciuto, dei “pidocchi” che vi si erano insediati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il "marziano" Walter Veltroni e le scelte di Elly Schlein