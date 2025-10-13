Il Manchester United ha impiegato troppo tempo per decidere la stagione stava per iniziare e non volevo aspettare oltre quindi ho scelto di passare al Chelsea Pedro apre snobbando i Red Devils

Justcalcio.com | 13 ott 2025

Notizia fresca giunta in redazione: La storia del calcio è piena di storie di “se e se”, di offerte di trasferimento fallite e di momenti di porte scorrevoli, con alcuni guardati indietro con più rammarico di altri. Mentre la siccità del titolo di Premier League del Manchester United si avvicina a quella che sembra essere la 13esima stagione senza sollevare il trofeo dal ritiro di Sir Alex Ferguson, i Red Devils hanno commesso più di qualche errore nel mercato dei trasferimenti. Nell’estate del 2015 il club era in corsa per ingaggiare il trequartista del Barcellona e della Spagna Pedro, che invece sarebbe finito al Chelsea dopo aver trascinato i piedi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

