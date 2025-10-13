Il Luton nomina l’ex centrocampista dell’Arsenal e dell’Inghilterra Jack Wilshere come nuovo allenatore

2025-10-13 11:34:00 Giorni caldissimi in redazione! Jack Wilshere è stato confermato questa mattina come il nuovo allenatore del Luton Town, squadra della League One. L’ex centrocampista dell’Inghilterra ha iniziato a giocare al Luton da ragazzino prima di trasferirsi all’Arsenal, con il quale ha collezionato quasi 200 presenze prima di passare a West Ham, Bournemouth e AGF Aarhus. Wilshere, 33 anni, ha dichiarato al sito ufficiale del club: “È un grande onore e un privilegio essere nominato allenatore del Luton Town. “Per me è come se il cerchio si chiudesse. Avevo otto anni quando sono arrivato a Luton per la prima volta da ragazzo, quindi immagino si possa dire che sia il destino che la mia prima posizione manageriale a tempo pieno sia in questo club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com