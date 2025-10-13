Il ladro di stereo d'auto scappa in bici elettrica | bloccato all'alba da due carabinieri

Cinquantaduenne di Scampia preso dopo aver rubato lo stereo da un'automobile. Aveva tentato la fuga a bordo di una e-bike. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ladro di stereo d’auto scappa in bici elettrica: bloccato all’alba da due carabinieri - All’alba di oggi a Napoli, due carabinieri della stazione di Capodimonte, liberi dal servizio, hanno arrestato per furto aggravato e violazione degli obblighi un uomo di 52 anni, E. Come scrive fanpage.it

Ruba in un'auto stereo e fanali, fermato il presunto ladro: era su una bici elettrica - É notte e mancano pochi minuti alle 2 quando i carabinieri della stazione Napoli Capodimonte stanno percorrendo viale delle porcellane nel quartiere San Carlo Arena. Scrive napolitoday.it