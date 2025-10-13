Il killer di Paolo Taormina | Ho la pistola perché Palermo è pericolosa Spuntano i video della fuga

La svolta nelle indagini sull'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso sabato notte all'esterno di un locale a Palermo con un colpo di pistola alla fronte, potrebbe arrivare dai video estrapolati dalle telecamere di sicurezza della zona in cui si è consumato il delitto. Come riporta il Corriere della Sera, in uno dei filmati al vaglio dei carabinieri si vede Gaetano Maranzano, reo confesso, che impugna un oggetto nella mano destra. Secondo gli investigatori si tratta della pistola con cui il 28enne, residente nel quartiere Zen, ha freddato la vittima. " Portavo l'arma sempre con me perché, si sa, Palermo è una città pericolosa ", avrebbe dichiarato il giovane dopo l'arresto, sostenendo di aver usato una calibro 9. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il killer di Paolo Taormina: "Ho la pistola perché Palermo è pericolosa". Spuntano i video della fuga

