il grifone continua a volare battuto il tau altopascio

SERIE D Il Grosseto fa suo con ampio merito il match contro il Tau nella sfida allo Zecchini tra le due capolista del girone. Ed in panchina il maestro Indiani ha la meglio sull'allievo Maraia. Una vittoria netta dei maremmani anche se sono stati agevolati dalla espulsione di un difensore avversario dopo la prima mezz'ora. Avvio aggressivo dei padroni di casa, come aveva preannunciato mister Indiani, con gli ospiti che appaiono sorpresi dalla partenza dei locali. Nei primi nove minuti il Grosseto conquista tre calci d'angoli a conferma di una netta supremazia territoriale che, però, non sfocia nella rete mentre il Tau, quando si affaccia in avanti, riesce ad ottenere quattro fuorigioco nei primi diciotto minuti.

