Il grande ritorno di Paratore | trionfo in Cina e pass per il DP World Tour

Il romano conquista l’Hainan Open dopo un playoff emozionante con l’austriaco Steinlechner e, con il terzo titolo stagionale sull’HotelPlanner Tour, ottiene la promozione immediata sul massimo circuito europeo. “Una delle giornate più belle della mia carriera”, ha detto il 28enne azzurro. Renato Paratore è tornato. Il golfista romano, 28 anni, ha conquistato ieri il successo nell’ Hainan Open al termine di un torneo impeccabile, suggellato da un playoff vinto con freddezza contro l’austriaco Maximilian Steinlechner. Con questo trionfo, il terzo stagionale sull’ HotelPlanner Tour, l’azzurro ha ottenuto la promozione immediata sul DP World Tour, tornando protagonista nel gotha del golf europeo. 🔗 Leggi su Sportface.it

