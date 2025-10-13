Il grande cuore della Curva Sud striscione per il 17enne aggredito a Montesarchio | Forza Gaetano
Tempo di lettura: < 1 minuto C’è tutto il Sannio e non solo a tifare per Gaetano Cusano, il 17enne brutalmente aggredito nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre davanti una discoteca di Montesarchio ancora ricoverato in gravi condizioni al San Pio. Un mare di affetto al quale si è aggiunta anche la Curva Sud del “Ciro Vigorito” che durante Benevento-Team Altamura ha esposto uno striscione “Forza Gaetano” accompagnato da cori di sostegno per lo sfortunato 17enne. Stessa cosa è successa anche a Foglianise (LEGGI QUI) dove i compagni di squadra del ragazzo che gioca nell’ Antonio Tedino hanno indossato delle magliette con la scritta “Forza Gaetano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
