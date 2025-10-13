Il Gran galà di Diabete Romagna fa tappa all' Istituto Artusi per una serata benefica

13 ott 2025

Venerdì 14 novembre all’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli arriva il terzo Gran Galà di Diabete Romagna, “Non è cambiato niente, a parte ogni cosa”, un evento che unisce alla solidarietà a favore di adulti e bambini con diabete l’eccellenza gastronomica e, quest'anno, anche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

