Il Gran galà di Diabete Romagna fa tappa all' Istituto Artusi per una serata benefica
Venerdì 14 novembre all’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli arriva il terzo Gran Galà di Diabete Romagna, “Non è cambiato niente, a parte ogni cosa”, un evento che unisce alla solidarietà a favore di adulti e bambini con diabete l’eccellenza gastronomica e, quest'anno, anche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: gran - diabete
Spotorno,10 ottobre 2025 Grande successo per il Meeting che si è svolto presso l'hotel Tirreno organizzato dal Lions Club Spotorno Bergeggi Noli Vezzi Portio in onore di AILD - Centro Internazionale LIONS Ricerca sul Diabete -alla presenza del Presidente - facebook.com Vai su Facebook
Il Gran galà di Diabete Romagna fa tappa all'Istituto Artusi per una serata benefica - Venerdì 14 novembre all’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli arriva il terzo Gran Galà di Diabete Romagna, “Non è cambiato niente, a parte ogni cosa”, un evento che unisce alla sol ... Segnala forlitoday.it
Diabete Romagna,. Gran Galà al Verdi - Il Gran Galà di Diabete Romagna offre un'occasione unica per sostenere chi convive con il diabete. Da ilrestodelcarlino.it