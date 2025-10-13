Il Global Champions Tour ha riservato grandi emozioni al pubblico del Circo Massimo Il Monaco di Smolders ha conquistato Roma
di Paolo Manili Un GP assai selettivo ha concluso ieri al Circo Massimo della Capitale la tappa italiana del Longines Global Champions Tour. Il mega-evento, che dopo le edizioni allo Stadio dei Marmi si svolge ormai da cinque anni al Circo Massimo, ha contato solo 7 binomi in barrage, su 40 al via, dopo un percorso-base difficile ma mai "contro" i cavalli. Il pubblico che affollava le tribune, ha scandito con applausi fragorosi le imprese dei vari fuoriclasse della sella e l’impegno dei cavalli-campioni che in questo sport sono atleti di spicco e personaggi al pari dei loro cavalieri. Alla fine solo 5 binomi hanno saputo ripetere percorso netto, classificati in base al tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: global - champions
Roma, 10-12 ottobre: il Longines Global Champions Tour al Circo Massimo
I cavalli tornano al Circo Massimo, ecco il Longines Global Champions Tour dal 10 al 12 ottobre
Equitazione: Giulia Martinengo Marquet entra nella Global Champions League! Sarà nelle Cannes Stars
Longines Global Champions Tour ROMA chiude col Grand Prix: - facebook.com Vai su Facebook
Equitazione, Circo Massimo, si conclude con un sold out il Longines Global Champions Tour di Roma Tribune gremite ed e ... https://agronline.it/sport/equitazione-circo-massimo-si-conclude-con-un-sold-out-il-longines-global-champions-tour-di-roma_45858? - X Vai su X
Il Global Champions Tour ha riservato grandi emozioni al pubblico del Circo Massimo. Il Monaco di Smolders ha conquistato Roma - di Paolo ManiliUn GP assai selettivo ha concluso ieri al Circo Massimo della Capitale la tappa italiana del Longines Global Champions Tour. Si legge su sport.quotidiano.net
Equitazione: Harrie Smolders beffa Gilles Thomas nel Global Champions Tour a Roma. Martinengo Marquet chiude decima - La tappa di Roma del Global Champions Tour 2025 regala agli appassionati del salto ostacoli un finale incredibile, sul tracciato del Circo Massimo: a ... Come scrive oasport.it