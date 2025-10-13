di Paolo Manili Un GP assai selettivo ha concluso ieri al Circo Massimo della Capitale la tappa italiana del Longines Global Champions Tour. Il mega-evento, che dopo le edizioni allo Stadio dei Marmi si svolge ormai da cinque anni al Circo Massimo, ha contato solo 7 binomi in barrage, su 40 al via, dopo un percorso-base difficile ma mai "contro" i cavalli. Il pubblico che affollava le tribune, ha scandito con applausi fragorosi le imprese dei vari fuoriclasse della sella e l’impegno dei cavalli-campioni che in questo sport sono atleti di spicco e personaggi al pari dei loro cavalieri. Alla fine solo 5 binomi hanno saputo ripetere percorso netto, classificati in base al tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Global Champions Tour ha riservato grandi emozioni al pubblico del Circo Massimo. Il Monaco di Smolders ha conquistato Roma