Il giorno di Trump viaggio lampo in Medio Oriente | dalla Knesset all’Egitto i leader di oltre 20 Paesi alla corte di ‘re Donald’

Roma –  Un tappeto rosso di 50 metri è già srotolato al terminal 1 dell’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion dove alle 9.20 di questa mattina (le 8.20 in Italia), atterrerà l’Air Force One. Celebrato come un ‘eroe’ il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per la sua prima visita da quando è tornato alla Casa Bianca (l’ultima risale al 2017), sarà accolto dal presidente di Israele Isaac Herzog, dal premier con la moglie Sara e dal leader dell’opposizione Yair Lapid. Bandiere Usa posizionate sull’autostrada accompagneranno il viaggio di Trump su un convoglio blindato verso la Knesset, il parlamento monocamerale d’Israele, a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

