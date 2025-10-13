Il giorno della pax trumpiana | dalla standing ovation alla Knesset alla firma di Sharm el Sheik

Alla fine è scoppiata la pace in Medio Oriente, una pace che porta una firma su tutte, quella di Donald Trump. L’accordo per Gaza «potrebbe essere la cosa più importante a cui abbia mai preso parte, il mio più grande successo», ha rivendicato il presidente americano dall’ Air Force One diretto in Israele. Il D Day di Trump. In una mattina di ottobre era iniziata la guerra, due anni dopo, in un’altra mattina di ottobre, ha trovato (si spera) il suo epilogo. Il lungo giorno di Donald nel suo D Day, ha fatto prima tappa al parlamento di Tel Aviv, con un discorso alla Knesset, accompagnato da una standing ovation. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

