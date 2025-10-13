Il giorno della pace in mezzo alle macerie

Fanpage.it

Secondo la Banca Mondiale ci vorranno 21 anni per bonificare Gaza, le promesse parlano di ricostruzione in 5 anni. In mezzo ci sono i blocchi che Israele impone ai materiali e il gioco geopolitico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

