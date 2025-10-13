Il giorno della pace in mezzo alle macerie
Secondo la Banca Mondiale ci vorranno 21 anni per bonificare Gaza, le promesse parlano di ricostruzione in 5 anni. In mezzo ci sono i blocchi che Israele impone ai materiali e il gioco geopolitico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lodi, una città in campo per la pace: “Fratellanza da vivere ogni giorno”
L’ex fisioterapista di Sinner si sfoga: “Mia immagine danneggiata. Lasciatemi in pace, un giorno parlerò io…”
Ucraina, il giorno del lutto nazionale. Putin: favorevole a pace
LE NOTIZIE DEL GIORNO - Migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall'estero hanno preso parte alla Marcia Perugi-Assisi della pace e della fraternità "Imagine all the people"
Non so se a Gaza sia stato commesso un genocidio, la valutazione è oltremodo ardua - come ho spiegato in alcuni articoli - e l'accerteranno i tribunali. Ma, di certo, un accordo di "pace" non costituisce una prova giuridica capace, da sola, di dimostrare che il g