Il giorno della pace a Gaza | libertà firme promesse Trump | La guerra è finita | Netanyahu | Donald è un grande amico
Sette ostaggi sugli elicotteri la mattina presto, poi il rilascio degli altri 13 con la Croce Rossa. Poco dopo arrivano a Gaza quasi 2.000 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza: "Un giorno straordinario". Assente Israele - facebook.com Vai su Facebook
#Israele-#Hamas, il giorno della pace. Anche la premier @GiorgiaMeloni al vertice in Egitto. Il piano per la ricostruzione di #Gaza - X Vai su X
Pace a Gaza, «un giorno storico». Libertà, firme, promesse: «La guerra è finita» - Sette ostaggi sugli elicotteri la mattina presto, poi il rilascio degli altri 13 con la Croce Rossa. Come scrive msn.com
Tregua Israele-Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Meloni: "Giornata storica" - Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Si legge su tg24.sky.it
Gaza, Trump a Sharm firma accordo di pace: «Ci sono voluti 3mila anni per arrivare fino a qui». Hamas restituirà solo 4 corpi, Katz: «Patto violato» - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... leggo.it scrive