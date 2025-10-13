Il giorno della pace a Gaza | libertà firme promesse Trump | La guerra è finita | Netanyahu | Donald è un grande amico

13 ott 2025

Sette ostaggi sugli elicotteri la mattina presto, poi il rilascio degli altri 13 con la Croce Rossa. Poco dopo arrivano a Gaza quasi 2.000 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

