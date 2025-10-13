Il giallo dell' arrivo la sedia vicino ad Abu Mazen il no definitivo | perché Netanyahu ha dato forfait

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tinge di giallo il forfait di Benjamin Netanyahu al vertice in Egitto. Sì, perchè la partecipazione del primo ministro israeliano al summit per la pace a Gaza di Sharm el-Sheikh è stata al centro di informazioni contrastanti fino all’ultimo momento. In un primo tempo, il suo nome non figurava tra i partecipanti, mentre era confermata la presenza del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Secondo alcune fonti, l’assenza del premier israeliano sarebbe dipesa dal fatto che il vertice non fosse rivolto direttamente alle parti coinvolte nel conflitto, cioè Israele e Hamas, ma ai più di venti Paesi che hanno avuto o potrebbero avere un ruolo nei futuri negoziati di pace per Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il giallo dell arrivo la sedia vicino ad abu mazen il no definitivo perch233 netanyahu ha dato forfait

© Ilgiornale.it - Il giallo dell'arrivo, la sedia vicino ad Abu Mazen, il no definitivo: perché Netanyahu ha dato forfait

In questa notizia si parla di: giallo - arrivo

Meteo, ondata di caldo in arrivo sull'Italia: le città da bollino arancione e giallo

Il club dei delitti del giovedì, il trailer italiano ufficiale del giallo in arrivo su Netflix

Giallo di Castellina in Chianti. L’incidente probatorio sarebbe in dirittura d’arrivo

«Netanyahu non andràal summit a Sharm». Il giallo dell'arrivo, la sedia vicino ad Abu Mazen, il no definitivo: perché ha dato forfait - L'invito di Al Sisi e Trump «per consolidare l'accordo di pace» cade nel vuoto ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giallo Arrivo Sedia Vicino