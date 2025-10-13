Il giallo dell' arrivo la sedia vicino ad Abu Mazen il no definitivo | perché Netanyahu ha dato forfait

Si tinge di giallo il forfait di Benjamin Netanyahu al vertice in Egitto. Sì, perchè la partecipazione del primo ministro israeliano al summit per la pace a Gaza di Sharm el-Sheikh è stata al centro di informazioni contrastanti fino all’ultimo momento. In un primo tempo, il suo nome non figurava tra i partecipanti, mentre era confermata la presenza del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Secondo alcune fonti, l’assenza del premier israeliano sarebbe dipesa dal fatto che il vertice non fosse rivolto direttamente alle parti coinvolte nel conflitto, cioè Israele e Hamas, ma ai più di venti Paesi che hanno avuto o potrebbero avere un ruolo nei futuri negoziati di pace per Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

