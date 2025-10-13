Il gesto choc dell’urina dentro San Pietro la reazione di papa Leone XIV | cosa succede ora

In quest’epoca ‘di matti ‘assurda’ ci mancavano i ‘buontemponi’ che fanno la pipì nei luoghi sacri. Ha fatto scalpore il gesto di un uomo di origini straniere che, nella mattinata di venerdì 10 ottobre, a profanato la basilica di San Pietro. Il soggetto, ubriaco, è riuscito a raggiungere l’altare della Confessione e ha urinato davanti a centinaia di turisti. Subito dopo gli agenti della gendarmeria in borghese lo hanno fermato e portato via. E Papa Leone XIV non ha alcuna intenzione di sorvolare su questo gesto sacrilego. A pochi giorni dal gesto del giovane straniero ubriaco il successore di Papa Francesco ha predisposto un “rito penitenziale riparatorio per restituire la santità del luogo e chiedere perdono a Dio per l’ingiuria compiuta”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

