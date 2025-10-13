Il gemellaggio con Tel Aviv oggi alla prova del voto in Consiglio il sindaco Sala | Netanyahu ignobile ma ci vuole comunque prudenza

Milano, 13 ottobre 2025 – Oggi in Consiglio comunale a Milano si discuterà sulla possibile interruzione del gemellaggio con Tel Aviv. Un’altra seduta del parlamentino cittadino che promette d’essere infuocata e divisiva quasi quanto lo è stata quella sulla vendita di San Siro. "Sulla base della mia esperienza personale consiglio un po' di prudenza – ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'assemblea generale di Assolombarda –. Conosco molto bene il sindaco di Tel Aviv, un caso quasi unico nella storia, governa la città da 27 anni. È un generale che fa parte del partito laburista con tanto sale in zucca”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il gemellaggio con Tel Aviv oggi alla prova del voto in Consiglio, il sindaco Sala: “Netanyahu ignobile, ma ci vuole comunque prudenza”

