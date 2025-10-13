Il Galles ha imposto regole rigidissime ai suoi giocatori | perché è vietato scambiare la maglia

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giocatori del Galles non possono scambiare la maglia con gli avversari e usare il cellulare: Bellamy ha imposto una routine molto severa per qualificarsi ai Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: galles - imposto

galles ha imposto regoleIl Galles ha imposto regole rigidissime ai suoi giocatori: perché è vietato scambiare la maglia - I giocatori del Galles non possono scambiare la maglia con gli avversari e usare il cellulare: Bellamy ha imposto una routine molto severa per qualificarsi ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Galles Ha Imposto Regole