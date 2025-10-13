Pisa, 13 ottobre 2025 – C’è anche il Galilei di Pisa nella classifica 2025 dei migliori aeroporti d’Europa. A stilare la graduatoria, sulla base di migliaia di recensioni e valutazioni su Google Maps, è la piattaforma Holidu, che negli ultimi anni si è affermata come punto di riferimento per gli affitti di case e appartamenti vacanza. Ecco dunque quali aeroporti, secondo Holidu, offrono esperienze eccezionali, aiutando i viaggiatori a fare scelte informate e godersi al meglio il proprio viaggio. PISA,ITALY- SEPTEMBER 29, 2018: Pisa international airport Galileo Galilei named after the famous scientist from Pisa is the main airport in Tuscany. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Galilei di Pisa nella classifica Holidu 2025 dei migliori aeroporti d’Europa