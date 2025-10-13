Il futuro del caccia europeo in bilico | Parigi frena sul FCAS l’Europa è in cerca di alternative
Prima il colosso francese dell’aviazione, Dassault Aviation, ha minacciato di procedere da sola con il progetto europeo per il caccia di nuova generazione, poi il governo francese è caduto. Di fronte all’incertezza, le discussioni su possibili alternative europee stanno passando dai sussurri alla seria considerazione. La fine del Future Combat Air System (FCAS) – incentrato su un caccia di nuova generazione capace di operare in tandem con una rete di droni – non sembra più un’ipotesi remota. I ministri della Difesa dei tre Paesi partner, Germania, Francia e Spagna, avrebbero dovuto incontrarsi a Berlino in ottobre per definire la rotta da seguire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
