My Hero Academia è ormai arrivato alla sua stagione conclusiva, e nell’ultimo episodio la battaglia tra All Might e All For One prende una piega drammatica. finché non arriva un colpo di scena carico di speranza: Katsuki Bakugo è tornato in vita. Dopo essere stato uno dei protagonisti della stagione precedente, dove aveva affrontato Shigaraki in uno scontro all’ultimo respiro, Bakugo era caduto vittima della potenza travolgente del villain, che gli aveva letteralmente fratturato il cuore. Sembrava la fine per lui, ma già allora Edgeshot aveva giurato di salvarlo utilizzando il proprio Quirk. E nel recente episodio 161, intitolato “La fine di un’era e l’inizio di un’altra”, scopriamo che ce l’ha fatta: Bakugo è di nuovo in piedi, pronto a tornare in azione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il finale di My Hero Academia regala a Bakugo la possibilità di redimere un errore di sette anni fa