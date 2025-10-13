Il finale di La donna della cabina numero 10 ha una spiegazione semplice ma non immediata
Prima di vedere la scena finale di La donna della cabina numero 10 probabilmente avete immaginato tanti e diversi scenari possibili, ma nessuno che assomigliasse a ciò che avete visto dopo sullo schermo. Diciamo che a meno di non aver letto in passato il libro di Ruth Ware da cui è tratto il film, le probabilità di indovinare il colpo di scena conclusivo erano piuttosto scarse, nonostante non si trattasse di qualcosa di incredibile. Tutto inizia quando Laura "Lo" Blacklock, interpretata da Keira Knightley, entra nella cabina 10 dello yacht di cui è ospite e vi scopre una donna. Le due non parlano molto, ma più tardi, la sera stessa, sente dei rumori nella stanza e vede una donna cadere in acqua, capendo subito che chiunque si trovasse lì è stato ucciso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
