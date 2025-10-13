Il film Gambit vietato ai minori era così folle che la Disney non lo farebbe mai rivelati i dettagli della trama da Channing Tatum
Se il film Gambit, poi cancellato, fosse stato realizzato dalla Fox, sarebbe stato uno dei film Marvel più maturi di tutti i tempi. Deadpool & Wolverine nel 2024 ha portato Channing Tatum nella timeline del Marvel Cinematic Universe, dopo che la sua iniziale scelta per il ruolo dell’iconico eroe degli X-Men non si era concretizzata durante l’era Fox-Marvel. In una nuova intervista con Variety, Tatum ha parlato del progetto Gambit, che è stato cancellato e bloccato in fase di sviluppo prima che la Disney acquisisse la Fox. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: film - gambit
Channing Tatum: "Il film su Gambit era talmente estremo che Disney non l'avrebbe mai realizzato"
«Posso interpretare il mio personaggio preferito, Gambit. Ero un bambino a Pascagoula, nel Mississippi, che tirava carte con gli amici in salotto. Ho sempre voluto essere un X-Men, quindi adesso essere parte degli Avengers è una cosa che va oltre la mia im Vai su Facebook
Channing Tatum parla del film di Gambit mai realizzato - Channing Tatum svela nuovi dettagli sul film mai realizzato di Gambit alla 20th Century Fox e parla del futuro del personaggio nell’MCU ... Riporta lascimmiapensa.com
Ryan Reynolds propone un film di Star Wars vietato ai minori: la Disney potrebbe (e dovrebbe) dire sì - La star di Deadpool ha proposto alla Disney un film di Star Wars vietato ai minori. Come scrive comingsoon.it