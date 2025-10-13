Il figlio usa lo smartphone per registrare atti osceni I giudici indagano il padre

La vicenda di Sulmona è precedente che mette alla prova il concetto di responsabilità genitoriale nell’età dei social. Ed è un tema nuovo in fatto di giustizia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Se il figlio pubblica un video offensivo con lo smartphone, a pagare sono i genitori: una sentenza esemplare spiega perché educare i propri figli all’uso del digitale è ormai obbligo giuridico, oltre che morale

