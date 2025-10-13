Il fidanzato di Noa Argamani volto simbolo dell’orrore del 7 ottobre è tornato a casa La storia dell’ostaggio-eroe che alla fuga ha scelto la resilienza video

Alla resa dei conti, tra gli ostaggi da liberare dopo due anni di prigionia brutale passati all’insegna della solidarietà tra sequestrati e dignità della persona violata e inascoltata, c’era anche il fidanzato di Noa Argamani: Avinatan Or, 32 anni, di Tel Aviv, rapito al festival di Nova insieme alla sua ragazza, liberata l’8 giugno durante l’Operazione Arnon. Quel suo sguardo, indignato ma anche rassegnato alla violenza del sequestro e delle minacce, rientra in uno dei video più visti del 7 ottobre. Specie nei fotogrammi in cui, mentre mostra Noa Argamani che viene separata con la forza dal suo compagno, rivela la rassegnazione furente del giovane portato via a forza e impossibilitato a reagire per difendere la libertà della fidanzata strappata dalle sue braccia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il fidanzato di Noa Argamani, volto simbolo dell’orrore del 7 ottobre, è tornato a casa. La storia dell’ostaggio-eroe che alla fuga ha scelto la resilienza (video)

