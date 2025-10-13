Il Festival Internazionale di Musica del Veneto al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio

Veronasera.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre, nell’ambito del Festival Internazionale di Musica del Veneto, il Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio ospiterà un evento capace di far rivivere la magia del grande cinema attraverso la musica. I Solisti dell’Orchestra d’Archi del Veneto saliranno sul palco per un concerto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

