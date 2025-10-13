Il fatto non sussiste | denunciato dall' ex sindaco Coletta Antoci viene assolto

Assolto perché il fatto non sussiste. Salvatore Antoci, ex consigliere comunale di Latina bene comune dal 2016 al 2021, passato al gruppo misto nell’ultima fase di quella consiliatura, è stato assolto oggi nel processo intentato per presunta diffamazione dall’ex sindaco, e attuale consigliere. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

