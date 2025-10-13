Ma è giusto vivere in un Paese dove una giovane azienda paga in percentuale più tasse di un colosso da triliardi di capitalizzazione?». Nella domanda che pone Maria Anghileri, presidente dei giovani di Confindustria, è contenuta la risposta. Lei mette il dito in una piaga che fa malissimo: la pressione fiscale insopportabile. Per le imprese è una dolorosa esperienza che ne mina la crescita. La presidente pensa alle realtà imprenditoriali guidate dai più giovani e fa benissimo a denunciare il problema perché il futuro del Sistema Paese passa dallo stato di salute di quelle che oggi sono aziende ancora in tenera età ma con legittime ambizioni a cui non vanno tarpate le ali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il fardello su giovani e imprese