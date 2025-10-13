Il falso cieco da 50 anni che faceva la spesa da solo e giardinaggio | truffa da 1 milione di euro

Da oltre mezzo secolo era titolare di un sussidio di invalidità per cecità assoluta. Invece, come emerso dalle indagini della guardia di finanza di Vicenza, era perfettamente in grado effettuare acquisti e la spesa da solo al supermercato, o lavori di giardinaggio con attrezzi pesanti. Attività. 🔗 Leggi su Today.it

