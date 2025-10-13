Il dolore della mamma di Paolo Taormina | Morto da eroe tra le mie braccia

" Paolo è morto da eroe, per difendere la gente del suo locale. Ho sentito l'ultimo respiro di mio figlio, ho sentito il suo cuore che si fermava, è morto fra le mie braccia ". Non si dà pace Fabiola Galioto, la mamma di Paolo Taormina, il 21enne ucciso con un colpo di pistola alla fronte da Gaetano Maranzano, all'esterno del cocktail bar che la vittima gestiva assieme ai suoi familiari, a pochi passi dal Teatro Massimo di Palermo. " Come potrò continuare a vivere? ", dice la donna mentre è seduta all'esterno della camera mortuaria dell'ospedale con i vestiti ancora intrisi di sangue del figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il dolore della mamma di Paolo Taormina: "Morto da eroe tra le mie braccia"

