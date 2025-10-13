Il dolce riscatto di Sofia | Ora sono una pasticciera

Il diploma di qualifica professionale, conquistato nella scuola della cooperativa sociale educativa “Paideia”, poi il contratto firmato in una storica pasticceria di Milano, la Luigi Grecchi, in via Piero della Francesca, dov’è stata assunta dopo l’apprendistato. Quella di Chen Sofia Yaru, 19enne di origini cinesi, è una dolce storia di riscatto. Ce la racconta tornando nelle aule di via Bernardo Ugo Secondo, in zona Città Studi, che l’hanno accolta dopo anni durissimi per lei, quelli della pandemia. "Avevo tanta paura di ammalarmi – confessa Sofia –: anche quando le scuole hanno riaperto, non sono più tornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il dolce riscatto di Sofia: "Ora sono una pasticciera"

