Il dolce Fiocco di Neve per l’iniziativa solidale a favore dei rifugiati ucraini

Giovedì 16 ottobre, alle 17, una festa nella pasticceria di Ciro Poppella per presentare la nuova versione dedicata all’Ucraina del suo storico dolce. Il ricavato a favore delle iniziative solidali dell’associazione Dateci le Ali APS. Un’iniziativa solidale che parte, ancora una volta, dalla pasticceria di Ciro Poppella, nel cuore della Sanità, per aiutare chi è . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il dolce Fiocco di Neve per l’iniziativa solidale a favore dei rifugiati ucraini

In questa notizia si parla di: dolce - fiocco

“Papà a 64 anni”: fiocco rosa per il vip e la sua (giovane) dolce metà

Dolce Fiocco La magliettina in velluttino che unisce dolcezza e raffinatezza: Perfetta sotto pettorine e giubbini Elegantissima anche da sola Dettagli unici: rouche in pizzo & fiocco-spilla removibile Disponibile in taglia S Per piccole fashion icon - facebook.com Vai su Facebook

C'è un dolce che ha conquistato Napoli e non è la sfogliatella - Oppure avere parecchia sete, perché la crema di latte e ricotta all’interno rinfresca come poche altre cose al mondo durante ... Segnala gamberorosso.it

Cadono fiocchi di neve: il boom del dolcetto napoletano in cinque bar romani - Il fiocco, dolce a forma sferica con ricotta di pecora, crema di latte e un ingrediente segreto, è stato creato dal pasticcere Ciro Poppella a Napoli. Si legge su ilfoglio.it